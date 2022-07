Domenica bollino rosso per caldo a Perugia

Bollino rosso, a indicare la massima allerta, per l'emergenza caldo domenica 17 luglio per Perugia. Unica città italiana insieme a Firenze. Nessun bollino rosso invece per sabato 16 luglio. La giornata vede invece 10 città con bollino arancione, Perugia, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Rieti, Roma e Torino; Cinque bollini arancioni sono indicati domenica per Frosinone, Genova, Rieti, Roma e Viterbo. Questo l'aggiornamento del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città capoluogo di provincia.