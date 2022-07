Traffico bloccato su carreggiata sud Autosole in Umbria

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 14 LUG - Traffico bloccato sulla carreggiata sud dell'Autosole tra Fabro e Orvieto, in Umbria, per un incidente stradale. Coinvolti sei auto, un mezzo pesante ed un autocarro.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Orvieto per coordinare i soccorsi, vigili del fuoco, personale del 118 e di Autostrade per l'Italia che segnala quattro chilometri di coda.

Al momento si registrano due feriti non gravi. (ANSA).