Province: Pernazza, vorremmo essere ricordati per opere

(ANSA) - TERNI, 14 LUG - "Vorremmo essere ricordati per le grandi opere e gli investimenti delle Province, che svolgono servizi e funzioni essenziali, e non come coloro che di volta in volta affrontano l'emergenza del momento": lo ha detto la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, parlando all'assemblea nazionale dell'Upi, organismo del quale è presidente in Umbria, in corso a Ravenna. "Per rilanciare le Province - ha aggiunto - servono risorse strutturali e un piano strategico vero che possa risolvere le criticità legate da un lato ai fondi e dall'altro al personale, in molti casi oggi carente. Per come è attualmente la situazione invece, riappropriarsi delle deleghe senza avere le necessarie risorse diventa un problema, non un'opportunità".

Pernazza ha poi sottolineato l'impegno del presidente nazionale Upi De Pascale, "che insieme ai suoi collaboratori, ha contribuito a ridare credibilità alle Province".

La presidente si è poi soffermata sulla revisione della riforma del Tuel per le Province. "Deve partire dal basso - ha detto - e coinvolgere i cittadini sull'importanza di questi enti ai quali va restituita piena dignità istituzionale, anche consentendo ai cittadini di riappropriarsi degli elementi fondanti di un'istituzione pubblica di questo livello. Primo fra tutti il ritorno all'elezione diretta e la possibilità di nominare una giunta, perché il presidente non può fare tutto da solo. Io credo che i partiti debbano essere convinti della bontà di questa scelta. Il mio auspicio è che la riforma regionale annunciata dal presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini possa essere estesa alle altre regioni italiane, inaugurando al contempo una stagione di collaborazione con l'Anci che - ha concluso Pernazza - è un importante alleato nella costruzione della Provincia come casa dei Comuni". (ANSA).