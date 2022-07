Per Egea store a Perugia 30 anni di attività

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Per presentare trent'anni di attività, attraverso una suggestiva riapertura e tre speciali incontri, non poteva che esserci occasione migliore di Umbria jazz: durante i giorni del festival è tornato a riempirsi di musica lo storico negozio di dischi di Perugia, Egea Store, casa madre di Egea Records, marchio di fabbrica di un suono italiano nel mondo e oggi Factory internazionale.

A fare gli onori di casa è Antonio Miscenà (fondatore dell'etichetta), "uomo dei due mondi", visto che buona parte della sua vita la passa in Colombia e nel resto del Centroamerica, dove dirige il Festival di musica di Cartagena ed ha creato una rete di rapporti internazionali.

A seguito della sua intensa attività in ambito culturale lo scorso maggio è stato anche insignito dallo Stato colombiano della cittadinanza onoraria. E proprio in questi giorni ha portato in tour in Italia, con lucida visione, la prestigiosa Orquesta Juvenil de Camara de Bogotà diretta da Federico Hoyos e accompagnata da David Garcia, direttore generale dell'OfB (che raggruppa le 11 Orchestre filarmoniche di Bogotà).

L'Egea Store nasce nel 1991 sotto il marchio Quadrivium che ben presto diventa una fabbrica musicale internazionale con quei "Racconti Mediterranei" di Enrico Pieranunzi che hanno fatto scuola. Da allora si sono succedute in trent'anni oltre 150 produzioni musicali tutte di altissimo livello: l'ultimo nato della scuderia Egea, il lavoro di Cristina Zavalloni & ClaraEnsemble "Parlami di me (Le canzoni di Nino Rota)", è entrato nella cinquina finale del Premio Tenco 2022 per la categoria Interprete.

Lo storico negozio di via Ritorta 5 nel centro di Perugia, ospitato in una splendida torre medioevale del 1200, è nato così per rendere visibile l'esperienza produttiva e il marchio Quadrivium, focalizzato originariamente sulla musica classica ed antica. Ma con la nascita di Egea si orienta verso il jazz e la musica di confine, diventando un crocevia e punto di raccolta della musica del mondo. (ANSA).