Pastorelli, su partecipate scelte vincenti

"Dal rilancio dell'aeroporto San Francesco, al piano di risanamento per Umbria Mobilità, fino alle proposte elaborate per la risoluzione delle problematiche legate a Umbraflor e all'Agenzia Umbria Ricerche. I rendiconti sociali relativi al primo semestre dell'anno delle partecipate regionali illustrati di recente risentono positivamente delle strategie vincenti della Giunta Tesei operate in sinergia con gli amministratori delle partecipate": lo dice il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli. "In un quadro di difficoltà scaturito dalla pandemia e dalla guerra - afferma Pastorelli in una nota - l'essere riusciti non solo nell'opera di risanamento, ma anche di rilancio delle partecipate regionali, è un chiaro segnale di come sia cambiato totalmente l'approccio rispetto alle politiche dei precedenti governi di sinistra caratterizzate dall'inerzia e dall'incapacità di sviluppare proposte concrete anche in relazione a una visione autoreferenziale e limitata. L'esempio più eclatante riguarda l'aeroporto San Francesco. Da un rischio fallimento con il Partito democratico, lo scalo umbro è diventato in pochi anni un punto di riferimento fondamentale per il futuro della nostra regione grazie a politiche serie e strutturate di valorizzazione delle risorse e delle professionalità. La mossa vincente della Giunta Tesei è stata di inquadrare l'aeroporto nell'ambito di un progetto complessivo basato su strategie di promozione del territorio e di rilancio del turismo. Si collocano in quest'ottica anche l'aumento dei voli e delle compagnie aeree, l'incremento dei servizi di collegamento e non solo che hanno consentito al San Francesco di raggiungere risultati record in termini di presenze. Allo stesso modo il lavoro svolto con determinazione e capacità sulle partecipate regionali ha permesso non solo di risanare le criticità del passato, ma anche di sviluppare per ognuna di esse un percorso di valorizzazione improntato a evitare sprechi, migliorare le performance e aumentare il valore della produzione. Quelle che fino a pochi anni fa erano considerate come delle criticità o delle potenziali criticità per i bilanci regionali, oggi vengono viste come motore dello sviluppo socioeconomico della regione Umbria ed è con questo nuovo approccio - conclude Pastorelli - che intendiamo lavorare per garantire ai cittadini e alle imprese servizi sempre più efficaci".