On. Verini, rassicurazioni su futuro Scuola Polizia Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - "La ministra Lamorgese ha fornito rassicurazioni circa il futuro della Scuola di Polizia di Spoleto come sede fondamentale per lo svolgimento dei corsi di formazione che erano stati interrotti a causa delle restrizioni determinate dal Covid": ad annunciarlo il deputato umbro del Pd Walter Verini, membro delle Commissioni Giustizia e Antimafia.

"Lo ha fatto nel corso di un incontro che le avevamo chiesto, in seguito alle preoccupazioni che ci erano state espresse innanzitutto dal sindaco Andrea Sisti e dal Vicesindaco Stefano Lisci (ai quali abbiamo riferito l'esito del colloquio al Viminale)" ha aggiunto.

"Sindaco e vicesindaco - afferma Verini in una nota - si erano fatti interpreti anche di quelle sollevate per gli stessi motivi da rappresentanti sindacali. Già in questo corrente mese di luglio e successivamente nei prossimi mesi di settembre e ottobre, ci ha riferito Luciana Lamorgese, circa ottomila unità di allievi agenti o altro personale di diversi livelli della Polizia di Stato parteciperanno a diversi corsi di formazione, ripristinando così a pieno ritmo quell'attività che era stata interrotta. Ciò non esclude, naturalmente, la possibilità che la sede della scuola di Spoleto conosca potenziamenti e diversificazioni di utilizzazione per altre attività (come prove concorsuali statali, magari attinenti alle attività delle forze dell'ordine e della sicurezza). Riteniamo, per ora, che quanto illustrato dalla ministra circa la piena ripresa dello svolgimento dei corsi rappresenti un elemento significativo e di prospettiva non solo per la comunità spoletina e umbra, per il futuro della Scuola e la valorizzazione delle sue vocazioni, ma - conclude l'on. Verini - per la missione e l'attività generali del Ministero dell'Interno". (ANSA).