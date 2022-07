Aperte tutte corsie tratto Fabro-Orvieto Autosole

E' stato risolto intorno alle 16.45 l'incidente avvenuto sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto in direzione Roma, che ha visto coinvolte cinque auto e due mezzi pesanti. Lo riferisce Autostrade per l'Italia.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione quinto Tronco di Fiano di Autostrade.

Il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 13 chilometri di coda, in diminuzione, in direzione Roma.

Autostrade per l'Italia consiglia, per le brevi percorrenze, di prendere l'uscita a Fabro e seguire per la provinciale Umbro-Casentinese, per poi rientrare in autostrada all'altezza di Orvieto.

Per le lunghe percorrenze e veicoli pesanti, consiglia invece l'uscita a Valdichiana, per poi proseguire sul raccordo Siena-Bettolle, la statale 675 e rientro ad Orte in autostrada.