Tesei, risanamento rilancio e nuove sfide per le 16 partecipate

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - Risanamento, rilancio e nuove sfide. Con queste parole chiave la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha riepilogato i principali risultati raggiunti e gli obiettivi futuri delle 16 partecipate regionali.

"Queste erano, quando ci siamo insediati, scollegate tra loro, erano qualcosa di nebuloso e avevano obiettivi spesso non ben individuati, oltre al fatto che in alcuni casi rappresentavano un potenziale rischio per il bilancio regionale" ha evidenziato la presidente, ricordando le "difficoltà in cui si trovavano, per fare degli esempi, la Sase e Umbria Mobilità, ma anche le problematiche di Umbraflor, Aur, Fondazione Umbria Jazz".

"In questi due anni di lavoro - ha sottolineato - non ci siamo limitati a salvare e risanare le partecipate regionali, ma le abbiamo rilanciate, anche individuando persone qualificate come amministratori, ne abbiamo resa chiara la missione di interesse pubblico per il cittadino, abbiamo creato tra di esse un sistema compatto e controllato a servizio di cittadini ed imprese".

Un lavoro che è orientato a comunicare la loro utilità per cittadini ed imprese, ed in questo senso la presidente ha citato le continue analisi pubbliche di Aur, l'iniziativa sul finanziamento bollette della Fondazione umbra per la prevenzione all'usura, le iniziative pubbliche di Sviluppumbria o del Parco 3A.

Tre invece le sfide "significative" che per la presidente Tesei sono ora da affrontare "lungo quel percorso che porterà le partecipate a spingersi ancora oltre". La prima riguarda uno studio "sulla trasformazione ove possibile delle partecipate in società benefit, cosa che strutturalmente sarebbe il primo caso in Italia".

La seconda è la valorizzazione del ruolo della Regione in Umbriafiere e la possibile creazione di un polo fieristico più moderno.

La terza sfida riguarda l'efficientamento della macchina, così come fatto già per Umbria salute ed Umbria digitale, confluite in un'unica agenzia (Punto Zero). Tesei ha annunciato infatti che si sta completando uno studio sulla fattibilità di una fusione tra Gepafin e Sviluppumbria. La presidente ha infine sollecitato gli amministratori ad avviare percorsi per incrementare l'inserimento di lavoratori disabili, "come opportunità". (ANSA).