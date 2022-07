Pasqualucci nuovo direttore sanitario ospedale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - Arturo Pasqualucci è il nuovo direttore sanitario dell'ospedale di Perugia. Lo ha nominato il direttore generale Giuseppe De Filippis.

Pasqualucci, perugino di nascita e torinese di adozione, classe 1962, è esperto in organizzazione sanitaria - spiega il Santa Maria della Misericordia in una nota - con lunghe esperienze di direzione in molte aziende ospedaliere e sanitarie italiane. L'ultimo incarico in qualità di direttore sanitario lo ha ricoperto presso l'Azienda ospedaliero - Universitaria degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Pasqualucci si è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Perugia dove si è anche specializzato in Igiene e Medicina Preventiva.

Inoltre, presso l'Università degli Studi di Torino ha conseguito il Master di secondo livello in "Direzione strategica delle Aziende sanitarie". (ANSA).