Altri 18 ricoveri Covid nell'ultimo giorno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - Continuano a crescere i ricoverati Covid in Umbria, 274 martedì 12 luglio, 18 in più di lunedì e 49 in più rispetto a cinque giorni fa, venerdì 8, quando dopo un paio di giorni di calo il loro numero aveva ripreso ad aumentare. Emerge dai dati giornalieri della Regione.

I posti occupati in rianimazione restano fermi a otto.

Non si registrano altri decessi nelle ultime 24 ore e sono 1.849 i guariti. Con 2.214 nuovi contagi accertati, sale a 21.510 il numero degli attualmente positivi.

Sono stati analizzati 8.472 tamponi (fra molecolari e test antigenici) con un tasso di positività in calo, al 26,13 per cento (39,86 ieri e 30,4 martedì della scorsa settimana).

