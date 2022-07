Precipita parapendio a Castelviscardo, un morto

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Una persona è morta dopo essere precipitata con il parapendio, nel pomeriggio di oggi, nelle vicinanze dell'aviosuperficie di Castelviscardo, nei pressi della cava.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, giunti sul luogo dell'incidente da Orvieto, i soccorsi sono riusultati inutli e la persona - della quale al momento non si conoscono le generalità - è morta sul posto.

Sono in corso accertamenti sulle cause e le modalità dell'accaduto. (ANSA).