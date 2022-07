CiviciX e Democrazia Solidale siglano un patto federativo

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - La comune ispirazione di CiviciX e Democrazia Solidale (Demo.S) alla diffusione dei valori di solidarietà, coesione sociale, attenzione ai più fragili, partecipazione politica, "per realizzare una società più giusta e equa e per rimettere la persona al centro dell'azione politica", ha portato le due realtà a siglare un patto federativo, in Umbria. Al centro, sinergie "al servizio del bene comune" con lo sguardo rivolto verso i prossimi appuntamenti elettorali politici e comunali, ad iniziare da Perugia.

La firma è avvenuta dopo tre anni di collaborazione attiva fra le due associazioni in particolare su temi come welfare, anziani e famiglia - alla presenza di Andrea Fora, consigliere regionale dell'Umbria e presidente di CiviciX, e di Paolo Ciani, consigliere regionale della Regione Lazio, consigliere di Roma Capitale e segretario nazionale di Demo.S. Alla conferenza stampa ha partecipato anche Riccardo Vescovi, coordinatore regionale di Demo.S Umbria.

Ciani si è detto contento che il primo patto di questo tipo avvenga in Umbria "una terra di grande civismo". "Non è una unione tattica e legata a rapporti di forza, ma voluta per valorizzare la presenza locale e avere un movimento civico che condivide il percorso di un partito nazionale" ha ancora commentato il segretario nazionale di Demo.S.

"In questo percorso con Demo.S - ha detto Fora - abbiamo condiviso sempre grandi contenuti e ad unirci è l'attenzione alle persone più deboli, alle fragilità, al sistema di welfare, ai giovani, all'integrazione sociale. Su questi temi questa Regione sta dimostrando tanti ritardi, con una Giunta regionale lontana dalle politiche sociali".

"Oltre che criticare proponiamo - ha poi aggiunto - visto che proprio con Demo.S presenteremo a fine estate un progetto di rivisitazione dei servizi di assistenza sociale sul territorio, più attento alle fragilità, alle povertà e ai bisogni degli ultimi".

I rappresentanti di CiviciX e di Demo.S hanno inoltre ribadito di stare nell'area del centrosinistra e di puntare, con questa azione, a moltiplicare il loro impegno "per dare un governo nuovo, solidale, attento agli ultimi e ai bisogni delle persone". (ANSA).