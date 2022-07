Al via completamento riqualificazione palazzo Bct Terni

(ANSA) - TERNI, 11 LUG - Al via il completamento della riqualificazione del palazzo della Bct di piazza della Repubblica a Terni. "Un intervento importante che restituirà il giusto decoro alla piazza principale della città e renderà ancor più bello il palazzo della biblioteca che non dimentichiamo mai era anche lo storico palazzo comunale, prima di Palazzo Spada", dice l'assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati.

L'intervento, che dovrebbe concludersi entro l'autunno, costerà 150 mila euro e consentirà il rifacimento completo della facciata su piazza della Repubblica, con il restauro dei cornicioni marcapiano che versano da tempo in uno stato di fatiscenza, viene spiegato dall'amministrazione comunale. I lavori comprenderanno anche una pulizia completa della torre realizzata negli anni Novanta e alcuni interventi minori come la sostituzione della tenda nella terrazza-bar, l'abbattimento di barriere architettoniche e la sostituzione dei quadri elettrici in tutti i piani.

"L'intervento di riqualificazione in corso è il secondo stralcio di quello complessivo sul palazzo che ha già portato al restauro della facciata posteriore - aggiunge l'assessore - mentre la sistemazione di quella su piazza della Repubblica ci consentirà anche di attivare il nuovo impianto di illuminazione artistico già realizzato da Asm per la Bct sul modello di quello in funzione a Palazzo Spada. Ma il rinnovamento dell'ex palazzo comunale riguarderà anche l'interno con l'adeguamento dell'impianto termico che permetterà, finalmente, l'efficientamento energetico dell'edificio. In questo caso gli interventi per la nuova centrale termica, i convettori, le tubazioni e le pompe di circolo costeranno circa 200 mila euro e i lavori sono stati già aggiudicati. In seguito sarà sostituito anche l'impianto di refrigerazione, per il quale sono già disponibili le risorse e il progetto esecutivo verrà completato a breve". (ANSA).