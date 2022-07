In Umbria 15 ricoverati Covid in più in ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - Salgono a 238, 15 in più di sabato, i ricoverati in ospedale in Umbria, con sette posti occupati nelle rianimazioni, erano sei. Dieci, contro i cinque di sabato, gli ospiti in Rsa Covid. E si registrata un altro morto per il virus, 1.891 dall'inizio della pandemia. Emerge dai dati della Regione aggiornati al 10 luglio.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.685 nuovi positivi e 1.289 guariti, con gli attualmente positivi ora 20.732, 395 in più.

Sono stati analizzati 5.624 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 29,9 per cento (era il 34 per cento domenica della scorsa settimana). (ANSA).