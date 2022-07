Varasano, primo giorno di UJ ottimo segnale per la città

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Joss Stone incanta l'Arena Santa Giuliana dopo un'ora abbondante di musica dei Funk Off in forma più che smagliante. L'8 luglio buona la prima per il main stage di Umbria Jazz, ma anche i palchi gratuiti dell'acropoli, con la novità di piazza Matteotti, attirano e convincono. Il pubblico del primo giorno parla già di una vera ripartenza per la kermesse musicale. "L'esordio di Umbria Jazz - afferma l'assessore alla cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano - è un ottimo segnale per tutta la città. Fin dalla prima giornata il pubblico ha risposto con grande entusiasmo. È tornata l'atmosfera piena di UJ, quella del Santa Giuliana, quella dei concerti diffusi, quella che permea l'intera Perugia.

La città è tornata vivissima e pienamente accogliente, con moltissime iniziative che affiancano e supportano l'edizione 2022 di UJ: la riapertura della Galleria nazionale dell'Umbria, il restauro e la nuova illuminazione della Cappella di San Severo, la mostra sul Canova della Fondazione Perugia e dell'Accademia di belle arti e molto altro ancora". (ANSA).