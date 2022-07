(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Tornano a scendere i ricoverati Covid in Umbria, 223 secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 9 luglio, due in meno di venerdì. Di questi, sei (uno in più) si trovano in rianimazione.

Gli attualmente positivi superano intanto quota 20mila: sono 20.337 (544 in più nelle ultime 24 ore), con 1.789 nuovi casi giornalieri, 1.245 guariti e nessun decesso.

Sono stati analizzati 5.930 tamponi (fra test antigenici e molecolari), con un tasso di positività in calo, al 30,16 per cento (era 32 venerdì). (ANSA).