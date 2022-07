Tesei, desiderio e non obbligo di offrire lavoro ai disabili

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - Passare "dall'obbligo", che oggi alcune aziende hanno secondo le dimensioni, alla "voglia" di inserire nel contesto lavorativo di una impresa persone con disabilità. Questo lo scatto in avanti che va fatto secondo la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Lo ha evidenziato all'ANSA a margine della sua partecipazione a Spoleto alla tavola rotonda dal titolo "L'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro", con la presenza tra gli altri anche del ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

E per farlo, ha sottolineato Tesei, "noi dovremmo cominciare a puntare molto sulla formazione specifica delle persone con disabilità, agendo direttamente su queste e fare progetti di formazione specifica che possano aiutare questo percorso".

"Oggi si parla anche di bilanci sociali delle imprese che l'Umbria sta portando avanti in maniera determinata" ha affermato Tesei per poi aggiungere: "La Regione sta facendo molto, abbiamo messo a disposizione risorse importanti per accompagnare questi percorsi sulla disabilità anche ad esempio attraverso i progetti di vita indipendente".

Tutto questo, per la presidente, "può quindi rientrare in un percorso di crescita dell'accoglienza e della possibilità di valorizzare le cose molto buone che portano con loro le persone con disabilità, superando pregiudizi e calcolando invece il valore aggiunto che possono avere in una azienda". (ANSA).