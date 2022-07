Premio Carla Fendi all'astrofisica Marica Branchesi

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - L'astrofisica Marica Branchesi è la vincitrice dell'edizione 2022 del Premio Carla Fendi Stem, assegnato nell'ambito del Festival di Spoleto dalla omonima fondazione, e che verrà consegnato nel corso di una cerimonia in programma domani, nella giornata conclusiva del Festival, sul palcoscenico del Concerto finale, alla presenza del maestro Antonio Pappano, del sindaco Andrea Sisti, presidente della Fondazione Festival, della direttrice artistica Monique Veaute e di Maria Teresa Fendi, presidente della Fondazione Carla Fendi.

Nell'interesse che la Fondazione nutre da alcune stagioni per la scienza, il riconoscimento viene conferito a Marica Branchesi, astrofisica, professore ordinario al Gran Sasso Science Institute, "per il contributo dato - spiegano i promotori - alla rilevazione delle onde gravitazionali".

Il premio, un contributo di 30.000 euro, sarà finalizzato a finanziare la formazione e la ricerca di giovani presso lo stesso Gran Sasso Science Institute.

Marica Branchesi è attualmente presidente del consiglio scientifico dell'Istituto nazionale di astrofisica e coordinatrice del gruppo internazionale che sviluppa il caso scientifico del Einstein Telescope, il futuro osservatorio di onde gravitazionali. (ANSA).