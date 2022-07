Suoni Controvento dal 16 luglio all'11 settembre in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Quasi nella sua interezza l'Umbria sarà protagonista, dal 16 luglio all'11 settembre, della sesta edizione di "Suoni Controvento". Sono infatti 21 i comuni della regione che saranno toccati dai suggestivi e originali appuntamenti tra musica, letteratura, teatro, arte e intrattenimento ludico-culturale dell'evento promosso dall'Associazione umbra della canzone e musica d'autore (Aucma).

Previste anche due anteprime (9 e 15 luglio) e un dopo festival (24 settembre).

Un festival - tra l'altro fondatore insieme ad altre importanti realtà della "Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna" - che ospita, tra gli altri, sotto la direzione artistica di Gianluca Liberali, musicisti come Alessandro Mannarino, Fiorella Mannoia, Ludovico Einaudi, Angelo Branduardi, Ermal Meta, Giovanni Truppi, Mario Brunello, Lori Goldston, Arooj Aftab.

Il Festival, nato sul Monte Cucco, si è ora allargato "diventando un grande veicolo per la promozione turistica della regione perché, di anno in anno, consente ai turisti di scoprire nuovi luoghi", come spiega l'organizzatrice Lucia Fiumi.

Sabato 16 luglio "Suoni Controvento" aprirà il sipario alle luci dell'alba alle 6.30 nella piazza Superiore della Basilica di San Francesco di Assisi con il concerto di Mario Brunello al violoncello piccolo (ingresso libero). Domenica 24 luglio (ore 16.30) a Pian di Rolla (Scheggia e Pascelupo) toccherà al cantautore Alessandro Mannarino. Domenica 30 luglio (ore 16.30) a Pian di Spilli sul Monte Cucco tappa del tour estivo di Ermal Meta.

Ricco di proposte anche il mese di agosto. Fra gli altri, il 3 a palazzo Ducale a Gubbio il concerto della compositrice e cantante pakistana Arooj Aftab. Domenica 7 agosto (ore 17.30) al Pianoro del laghetto di Valsorda a Gualdo Tadino toccherà a Fiorella Mannoia. Il 28 agosto (ore 21) al Teatro Romano di Carsulae è atteso Angelo Branduardi. L'11 settembre (ore 18) nei vigneti della Cantina Caprai di Montefalco tappa del "Petali in Tour" di Simona Molinari. Infine, gli animatori letterari per la sezione "Libri in cammino", con numerosi ospiti per le passeggiate letterarie, saranno Paolo Mirti, Giannermete Romani e Giovanni Dozzini. (ANSA).