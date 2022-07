Sorpreso ad appiccare il fuoco nei boschi, arrestato

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 08 LUG - Durante un servizio specifico per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi nelle località di Uncinano, Morgnano, San Cascinano, nel comune di Spoleto, i carabinieri forestali hanno individuato e arrestato in flagranza di reato un trentenne sorpreso ad appiccare il fuoco.

I militari hanno visto il giovane dare fuoco alla vegetazione con un accendino. Quando si è accorto che era stato scoperto, è fuggito in auto, ma è stato poco dopo bloccato e identificato.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco evitando che le fiamme potessero estendersi.

Non si esclude - riferiscono i carabinieri - che l'arrestato possa essere anche il presunto autore degli incendi avvenuti nei giorni scorsio, che hanno interessato diversi ettari di superifcie.

E' fondamentale in questo periodo - spiega l'Arma - il ruolo svolto dalla specialità forestale dei carabinieri nella prevenzione e nella repressione del reato di incendio boschivo, "ma soprattutto la fattiva collaborazione con i cittadini che devono segnalare alle forze dell'ordine ogni informazione utile" all'individuazione dei responsabili. (ANSA).