Selezionati i finalisti del premio letterario "Severino Cesari"

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Sono 13 i titoli finalisti della quinta edizione del Premio letterario nazionale opera prima "Severino Cesari", promosso dalla Regione Umbria d'intesa con l'Associazione culturale "Severino Cesari" nel nome e nel ricordo del giornalista e curatore editoriale umbro morto nel 2017.

I finalisti, scelti dopo una prima selezione fra le 26 opere d'esordio - di narrativa italiana (romanzo o raccolta di racconti) - segnalate dagli editori italiani, verranno ora valutati dalla giuria, presieduta dalla scrittrice Simona Vinci e composta da Daria Bignardi, Giovanni Dozzini, Giancarlo De Cataldo, Luca Gatti, Antonella Lattanzi, Gabriella Mecucci, Francesca Montesperelli, Giacomo Papi, Michele Rossi.

Fra i 13 libri preselezionati saranno individuati i titoli della terzina vincente, a cui verranno assegnati premi in denaro. La cerimonia di premiazione, alla presenza dei tre vincitori, si terrà durante Umbrialibri 2022, la rassegna editoriale e culturale promossa dalla Regione Umbria, a Perugia, tra il 7 e il 9 ottobre prossimi.

Ecco i 13 titoli finalisti selezionati: Filippo Maria Battaglia, "Nonostante tutte", Giulio Einaudi editore Lucio Pellegrini, "La linea", La nave di Teseo Mattia Corrente, "La fuga di Anna", Sellerio Jana Karšaiová, "Divorzio di velluto", Feltrinelli Pietro Castellitto, "Gli iperborei", Bompiani Francesca Zupin, "Salvamento", Bollati Boringhieri Editore Bernardo Zannoni, "I miei stupidi intenti", Sellerio Carola Carulli, "Tutto il bene, tutto il male", Salani Editore Pier Lorenzo Pisano, "Il buio non fa paura", NNEditore Liv Ferracchiati, "Sarà solo la fine del mondo", Marsilio Laura Marzi, "La materia alternativa", Mondadori Arjuna Cecchetti, "Non pensarci due volte", Dalia Simone Marcelli Pitzalis, "Questo è il corpo", Effequ. (ANSA).