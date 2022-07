Pnrr per la rigenerazione dei borghi, 5 Comuni umbri finanziati

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Sono cinque i Comuni umbri che hanno vinto il bando nazionale Pnrr sulla "Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici" (Missione 1 C3, Turismo e cultura, linea d'intervento B) per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro. Si tratta di Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Pietralunga, Cascia ed Otricoli. E' quanto emerso durante l'assemblea dei Comuni associati ad Anci Umbria che si è tenuta nella sede della Provincia di Perugia, durante la quale sono stati approvati all'unanimità anche il bilancio consuntivo 2021 e quello preventivo 2022 di Anci Umbria.

Nel corso dell'incontro il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, proprio parlando dell'attività che l'associazione sta portando avanti, ha ricordato che "il bando di valorizzazione borghi storici è stato vinto da cinque dei 39 Comuni umbri che avevano presentato la candidatura. Perciò nei giorni scorsi - ha detto - abbiamo ritenuto opportuno inviare un'e-mail al ministro della Cultura, ai parlamentari umbri, alla presidente della Giunta regionale Tesei, agli assessori e ai consiglieri con la richiesta/appello per cercare una modalità di finanziamento per gli esclusi, che hanno comunque fatto un grande sforzo progettuale, che è un peccato vada perso. Si tratta di aree interne e borghi a rischio di spopolamento".

Il segretario generale, Silvio Ranieri, illustrando l'attività svolta dell'associazione nel 2021, ha ricordato che da maggio dello scorso anno Anci Umbria ha avviato un'azione di supporto ai Comuni umbri nella pianificazione, progettazione e attuazione del Pnrr in Umbria e dei fondi strutturali e d'investimento europei (Sie) 2021-2027 dando vita a molteplici iniziative come: la realizzazione di un sito internet dedicato (www.pnrr.anci.umbria.it); la strutturazione di una newsletter di approfondimento dedicata al Pnrr (17 i numeri inviati fino ad ora) dove sono indicati i bandi/avvisi attivi, le norme e i documenti con note di lettura, gli eventi di approfondimento nazionali e regionali con invio alle registrazioni e alle slide e Faq; seguito 21 bandi e avvisi dedicati agli enti locali usciti; promosso 26 eventi nazionali; organizzato o co-organizzato 11 eventi regionali. (ANSA).