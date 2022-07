Mezzo pesante precipita da cavalcavia, un morto

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Un mezzo pesante è precipitato da un cavalcavia del raccordo Perugia-Bettolle, finendo in un campo sottostante nella zona del capoluogo umbro. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe morta.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco. Il mezzo è caduto dal cavalcavia che passa sopra via Settevalli. In seguito all'incidente avvenuto tra gli svincoli di Prepo e San Faustino sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle è temporaneamente chiusa la carreggia verso la Toscana. L'Anas riferisce che il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria a Prepo. Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha divelto le barriere laterali del viadotto ‘Settevalli’ finendo sulla viabilità sottostante. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per ripristinare la circolazione.