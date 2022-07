Le suore Paoline della storica libreria salutano Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - "Le Figlie di San Paolo, le suore Paoline, si apprestano a lasciare Perugia dopo quasi settant'anni di preziosa opera di evangelizzazione, formazione culturale e comunicazione sociale al servizio di generazioni di perugini e non solo, attraverso la storica libreria adiacente alla cattedrale. Una partenza che ci rattrista molto come comunità ecclesiale e come comunità civile". Così il cardinale Gualtiero Bassetti commentava, lo scorso maggio, la notizia della cessazione di gestione della Libreria Paoline, comunità religiosa che si appresta a lasciare Perugia dopo la chiusura, il 18 giugno, della loro libreria. Le Figlie di San Paolo, prima di partire, saluteranno amici e clienti con una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento per la presenza in terra perugina durata 67 anni; celebrazione in programma domenica 10 luglio, alle ore 19, nella chiesa del Gesù, presieduta dal cardinale Bassetti. "È con l'Eucaristia che desideriamo rendere grazie al Signore insieme a tutta la diocesi per il bene che il Signore ha compiuto attraverso la presenza delle Figlie di San Paolo a Perugia dal 1955". A evidenziarlo è suor Daniela Tripodi, responsabile della Libreria Paoline.

"Desideriamo dire grazie a tutti e a ciascuno - ha affermato - per il cammino fatto insieme, per la fattiva collaborazione, la stima, la fiducia, per aver colto l'essenza del Carisma Paolino, l'essere andati al cuore della nostra missione". Le Figlie di San Paolo si augurano che la loro opera evangelizzatrice, educativa, comunicativa e culturale, attraverso l'attività della libreria, possa continuare a Perugia.