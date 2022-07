Coldiretti, preoccupa mancanza del grano duro in Borsa merci di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - "La mancata quotazione, martedì scorso, del grano duro e del favino presso la Borsa merci di Perugia, rappresenta un segnale preoccupante per le imprese agricole e solleva interrogativi rispetto ad un 'utile' funzionamento della stessa": è quanto afferma Coldiretti Umbria, secondo la quale "specie in questo periodo che vede le aziende già alla prese con alti costi di gestione e con condizioni meteo sempre più anomale e dannose, che hanno pure fatto anticipare la raccolta con una riduzione sostanziale delle rese, occorre che la Borsa tenga conto delle esigenze di tutta la filiera agricola, non solo di quelle degli utilizzatori ma anche di quelle dei produttori agricoli".

"Una posizione 'attendista' che mal si comprende - spiega Coldiretti - visto che altre Borse, come quelle di Bologna, Roma e Macerata, già da settimane quotano il grano duro. Una situazione che priva di fatto gli agricoltori di poter vendere e capitalizzare il prodotto anche in relazione all'aspetto finanziario dell'azienda che sconta costi in forte aumento, ma soprattutto impedisce agli imprenditori di cogliere tempestivamente le opportunità nel momento che essi reputano più idoneo per collocarsi sul mercato".

"Tra l'altro, proprio la Borsa merci di Perugia - ricorda Coldiretti - è chiamata a quotare la fase agricola, ovvero il prezzo che viene liquidato agli imprenditori agricoli, mentre altre quotano la fase successiva tra stoccatori e utilizzatori, come quella di Bologna". L'auspicio di Coldiretti è che "prevalga un atteggiamento responsabile per creare le condizioni affinché si realizzino gli scambi tra agricoltori e acquirenti, evitando di penalizzare ulteriormente il lavoro delle imprese agricole, che già subiscono in maniera 'inerme' situazioni e circostanze che loro malgrado le coinvolgono".

Se la situazione di stallo continuerà, Coldiretti "valuterà il ritiro del proprio rappresentante in Borsa, che ha più volte ribadito la necessità di quotare le produzioni agricole".

