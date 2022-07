Arvedi, all'Ast più produttività e sicurezza

(ANSA) - TERNI, 08 LUG - A cinque mesi dall'acquisizione di Ast da parte del gruppo Arvedi, "pochi, importanti e molto significativi", "la produzione in tutti i reparti è aumentata e sono migliorati i dati relativi alla sicurezza". Lo sottolinea il presidente Giovanni Arvedi in un messaggio a tutti i dipendenti nel quale sottolinea che "i dati economici e finanziari sono stati positivi nel primo trimestre". "Sono risultati significativi" aggiunge.

Arvedi ha quindi annunciato alle maestranze la decisione di "condividere con tutti la soddisfazione per il lavoro svolto" e di assegnare a ciascuno "un beneficio di 250 euro da utilizzare per gli acquisti urgenti secondo le regole del welfare aziendale". "Contemporaneamente - ha spiegato il presidente - sarà avviato il confronto con i sindacati provinciale e le Rsu per la definizione del premio di risultato".

"Resta ancora molto da fare - ha sottolineato Giovanni Arvedi - per migliorare il lavoro in Ast e raggiungere i nuovi obiettivi di produzione e di vendite. Nella presentazione del piano industriale abbiamo annunciato quali sono i nostri obiettivi, con quali risorse e in quanto tempo li vogliamo realizzare. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per far sì che gli obiettivi si traducano in realtà per il bene dell'Ast e per un sereno futuro vostro e delle vostre famiglie. Anche da voi ci aspettiamo che prosegue la positiva collaborazione di questi primi cinque mesi". (ANSA).