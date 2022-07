Stabile in Umbria indice RDt Covid, sale incidenza

(ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - E' pressoché stabile in Umbria l'RDt, l'indice di replicazione diagnostica, relativo al virus del Covid calcolato a 1,4 dal Nucleo epidemiologico regionale mentre il primo luglio era indicato a 1,51.

In base al quadro reso noto dall'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, mostra un andamento in crescita rispetto alle settimane precedenti.

L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 5 luglio è pari a 1.232 mentre era 823 la scorsa settimana.

In aumento in tutte le classi d'età l'incidenza settimanale mobile.

I distretti - si legge sempre in una nota della Regione - presentano tutti un trend in aumento e alcuni superano il tasso di incidenza settimanale di mille casi per 100.000 abitanti.

