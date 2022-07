Prof. Stracci, Covid meno severo ma impatta sugli ospedali

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - "Sebbene le vaccinazioni e le caratteristiche della variante portino a una minore severità della malattia, questa è talmente diffusa e frequente che determina un aumento dei casi che impattano anche sul servizio sanitario": così il prof Fabrizio Stracci - epidemiologo e direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva presso l'Universita degli Studi di Perugia - ha commentato il rialzo dei casi Covid in Umbria. L'ha fatto a margine del seminario sul tema "La salute nel mondo" - di cui Stracci è coordinatore - che si è svolto al Dipartimento di medicina e chirurgia dell'ateneo perugino.

L'aumento dei contagi "richiede spesso un trattamento in ospedale e quindi c'è una nuova tensione sui servizi sanitari", ha spiegato il docente. "Se c'è da preoccuparsi? Importante - ha sottolineato Stracci - è essere preparati e capaci di rispondere nei tempi richiesti dal virus".

Il professore ha inoltre evidenziato come ci sia "una correlazione tra i cambiamenti climatici e le malattie infettive, ma soprattutto - ha concluso - una delle minacce maggiori arriva dalla antropozonosi, cioè le malattie che dagli animali fanno un salto e si trasmettono sull'uomo". (ANSA).