Duranti nuovo dg Banca credito cooperativo Spello e Velino

SPELLO (PERUGIA), 05 LUG - Enrico Duranti è il nuovo direttore generale della Banca di credito cooperativo di Spello e del Velino. Lo ha deciso il cda dell'istituto, riunitosi nella sede centrale di Spello.

Duranti, che dal quattro luglio è subentrato a Maurizio Carnevale che lascia per raggiunti limiti di età, è dirigente di lungo corso - sottolinea la Bcc in un comunicato - con una consolidata esperienza all'interno del credito cooperativo. Dal 2009 al 2020 è stato infatti direttore generale di Iccrea BancaImpresa.

"Sono certo - ha dichiarato il presidente del cda della Banca, Alessio Cecchetti - che la profonda conoscenza dei valori del credito cooperativo del nuovo direttore daranno il contributo decisivo a tutta la Bcc: ai nostri soci, ai collaboratori e ai clienti. Questa nomina è ispirata da un lato alla continuità gestionale e dall'altro al consolidamento di un processo di sviluppo capace di guardare alle sfide del prossimo futuro, in primis al Pnrr. La nostra Bcc sta affrontando un importante ricambio generazionale. Saranno pertanto disegnati percorsi innovativi in termini di risorse e di evoluzione delle relative competenze. A nome di tutto il Consiglio, auguro al nuovo Direttore Duranti buon lavoro nella convinzione che la Banca potrà con lui proseguire il percorso di crescita ormai avviato".

