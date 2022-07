A Foligno nuovo percorso pedonale su viale Roma

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 05 LUG - "Grazie al nuovo percorso pedonale sul lato destro di viale Roma, dalla rotatoria all'altezza di Villa Candida a quella d'ingresso a Sant'Eraclio, e all'adeguamento ai parametri di sicurezza del percorso ciclo-pedonale sull'altro lato, abbiamo completato un sistema di collegamento più efficiente tra il centro storico e la periferia": lo ha annunciato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. Il quale ha sottolineato che "il marciapiede era frammentato, con pericolosi avvallamenti e numerose rotture che, tra l'altro, non lo rendevano in linea con le normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche, senza garantire sicurezza e fruibilità del pedone, tanto meno di un'utenza debole".

"Sono state realizzate - ha spiegato Zuccarini in una nota del Comune - nuove cordolature in cemento, massetti in calcestruzzo leggero strutturale e pavimentazione in conglomerato bituminoso, con rampe e pendenze costanti. Andiamo così a collegare la rete dei percorsi cittadini alla zona industriale di Sant'Eraclio per un importo complessivo di 66.300 euro. Ricordo che abbiamo già dato il via al completamento della pista ciclo-pedonale di viale Ancona, che consentirà finalmente di collegare il centro storico con la zona periferica di Sportella Marini. Abbiamo realizzato, tra i primi interventi, il rifacimento dell'intero tratto sinistro in uscita della pista ciclabile di viale Firenze, che era diventato quasi impraticabile, oltre ad aver inaugurato il tratto Foligno-Montefalco che ci collega integralmente alla pista ciclabile regionale Assisi-Spoleto. Iniziative concrete, che ci sono anche valse la consegna da parte della Federazione italiana bicicletta e ambiente (Fiab) della Bandiera Gialla di 'Comune Ciclabile'". (ANSA).