Umbria chiede lo stato d'emergenza per la siccità

(ANSA) - PERUGIA, 04 LUG - L'Umbria ha chiesto lo stato d'emergenza per la siccità. Lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tesei. Lo ha fatto - ha spiegato in una nota -"dopo avere già posto nei giorni scorsi, durante la Conferenza Stato-Regioni, il tema degli interventi governativi urgentissimi per la siccità in Umbria, e in particolare per il lago Trasimeno".

La richiesta di stato d'emergenza è stata avanzata oggi al Governo e alla Protezione civile nazionale. "Conseguentemente - ha spiegato Tesei - ho rappresentato ai Ministeri competenti la necessità di far rientrare il nostro bacino lacustre nel redigendo Decreto siccità". (ANSA).