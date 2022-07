Dieci ricoverati Covid in più in Umbria in ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 03 LUG - Crescono ancora e arrivano a sfiorare quota 200 i ricoverati Covid in Umbria, 197 a domenica 3 luglio, dieci in più di sabato. Passano a sei, da cinque, i posti occupati nelle rianimazioni da pazienti positivi al virus.

Emerge dai dati della Regione.

L'aumento dei ricoverati riguarda tre posti in area medica Covid e sei negli altri reparti.

Salgono ancora anche gli attualmente positivi tornati più di 16 mila, 16.014, 610 in più rispetto a sabato. Dato legato a 1.518 nuovi positivi e 908 guariti mentre non si registrano altri morti per il virus.

Sono stati analizzati 4.423 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 34,3 per cento era il 28,3 per cento domenica scorsa. (ANSA).