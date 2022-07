Chiede soldi per patente rubata e viene arrestata

(ANSA) - PERUGIA, 03 LUG - E' accusata di avere chiesto del denaro a un anziano per restituirgli la patente di guida che gli aveva rubato una ventenne arrestata dai carabinieri di Ponte San Giovanni per tentata estorsione.

Secondo la ricostruzione dei militari la giovane alcuni giorni fa aveva ottenuto 300 euro dall'uomo in cambio del documento sottratto senza però restituirlo. Nel pomeriggio di sabato lo ha quindi nuovamente contattato telefonicamente chiedendogli altri 150 euro per la patente. L'anziano ha però deciso di denunciare tutto ai carabinieri che, a seguito di un servizio mirato, hanno fermato la ventenne che - riferisce l'Arma - aveva con sé il denaro appena consegnato e la patente di guida che ancora non era stata restituita. (ANSA).