Bettarelli chiede interventi per Tevere e Nestore

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - "Impegnare la Giunta regionale a mettere in campo tutte le iniziative utili a porre rimedio ad uno strano fenomeno che periodicamente affligge il Tevere e l'affluente Nestore in prossimità di Umbertide, che compromette la salute della flora e della fauna che anima il fiume, e la vivibilità di quei luoghi": è quanto prevede la mozione depositata presso l'Assemblea legislativa dal vicepresidente e consigliere regionale del Pd, Michele Bettarelli.

"Nelle ultime settimane - spiega Bettarelli in una nota - le condizioni del fiume Tevere e del suo affluente, sono tornate a preoccupare i cittadini di Umbertide a causa di un fenomeno ricorrente che porta ad forte torbidità delle acque e ad una conseguente esalazione di odori nauseabondi. Già da molti anni, in alcuni periodi dell'anno il fiume Tevere viene descritto come 'marrone' allarmando la popolazione per il forte odore di ammoniaca che proviene talvolta dalle acque. Nonostante il fatto che, nel corso del tempo, questo fenomeno è stato oggetto di continue segnalazioni e denunce da parte di privati cittadini, associazioni e partititi politici, non è stato ancora definitivamente risolto. Per questo motivo ritengo opportuno che l'Assemblea legislativa impegni il governo regionale affinché disponga, quanto prima, un piano di regolarizzare delle condizioni idrauliche del fiume Tevere, preveda un monitoraggio sistematico dei corsi d'acqua in questione oltre che - conclude Bettarelli - interventi straordinari di manutenzione nei tratti interessati da tale fenomeno". (ANSA).