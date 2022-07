Tesei,con Pnrr tanti risultati ottenuti ma ancora altri progetti

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - "Siamo molto soddisfatti ma ancora non abbiamo portato a termine tutti i nostri progetti per i quali ci sono interlocuzioni molto concrete": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria a margine della tappa a Perugia di "Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", il ciclo di incontri promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr, con la presenza del ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

"Gli umbri sanno che molti progetti strategici sono stati finanziati e che abbiamo condiviso con il ministro Giovannini" ha sottolineato Tesei ringraziandolo "per i continui e proficui incontri che abbiamo avuto".

Per Tesei quindi "tanti risultati ottenuti ma ancora c'è da fare". "Ci sono anche altre cose che sono in corso di definizione - ha aggiunto - e nel colloquio che abbiamo avuto prima dell'incontro, il ministro ha dato la disponibilità ad incontrarci con il suo staff e tecnici al più presto e anche con il presidente della Regione Toscana per il discorso della Media Etruria".

"Ci sono progettazioni già pronte, altre che sono in corso ma ci sono anche cantieri che a breve dovranno iniziare" ha poi concluso Tesei. (ANSA).