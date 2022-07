Giovannini incontra sindaci e consiglieri in Provincia

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, a Perugia per partecipare a "Italiadomani, Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza", dopo l'incontro, accompagnato dalla presidente Stefania Proietti, si è recato nel palazzo della Provincia di Perugia, dove si è intrattenuto con i consiglieri provinciali alla presenza di alcuni sindaci del territorio, tra i quali il presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, e alcuni dirigenti dell'ente.

Una visita istituzionale che ha avuto come argomento centrale il rilancio delle Province, con un focus sulle questioni più importanti per la Provincia di Perugia, prima tra tutte la viabilità provinciale e regionale, la necessità di avere più personale per dare capacità operativa all'ente e coadiuvare i comuni per i bandi Pnrr e poi un focus sul lago Trasimeno.

Sul fronte del lago ad illustrare brevemente la situazione è statoil neo-presidente dell'Unione dei Comuni lacustri, Matteo Burico, che ha parlato della proposta di legge speciale e piano stralcio per il lago, provvedimenti attesi da anni e ora importantissimi per il Trasimeno.

"La sua visita nel palazzo della Provincia - ha affermato la presidente Proietti - rappresenta un segno di attenzione istituzionale per un ente in cui crediamo e che vogliamo contribuire a rilanciare: sarà una strada lunga ma non impossibile e l'attenzione del Governo attraverso la sua visita ci onora e ci incoraggia". (ANSA).