Giovannini, grazie al Pnrr avremo un'Italia molto più connnessa

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Grazie al Pnrr avremo "un'Italia molto più connessa, un'Italia più sostenibile, un'Italia in cui non solo le imprese avranno maggiore competitività ma i cittadini avranno una migliore qualità della vita". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, oggi a Perugia per la tappa umbra del tour nazionale "Italiadomani-Dialoghi sul piano di ripresa e resilienza". Il ministro ha parlato di "investimenti nell'ottica della sostenibilità ambientale ma anche della riduzione dei divari, in particolare quelli territoriali e, dunque, un forte investimento, oltre 69 miliardi complessivamente per il nostro ministero a valere sul Pnrr e sul piano complementare".

"A questi investimenti - ha proseguito il ministro Giovannini - si sommano gli altri: legge di bilancio, fondo nazionale dello sviluppo e della coesione e stanno per arrivare nuovi fondi europei. Quindi inizia la seconda parte della partita, il momento in cui le Regioni e gli enti locali devono essere loro a programmare nuovi investimenti e nuovi interventi in sinergia con quelli che abbiamo già disegnato nel Pnrr". (ANSA).