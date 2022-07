Da risparmi dell'Assemblea Umbria anche fondi contro le barriere architettoniche

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - "Grazie ai risparmi e alla riduzione delle spese dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, l'Ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni ha potuto deliberare l'assegnazione di importanti risorse, con le quali sarà possibile contribuire al finanziamento di numerose politiche regionali, incluso quello finalizzato alla predisposizione o all'aggiornamento dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) che sarà reso disponibile ai Comuni umbri": lo rendono noto il presidente Marco Squarta e i vice presidenti dell'Assemblea legislativa, Michele Bettarelli e Paola Fioroni.

"Si tratta - sottolineano i componenti di maggioranza e opposizione dell'Ufficio di presidenza - di un primo stanziamento importante che ci auguriamo possa diventare strutturale. Ciò permetterà alla Giunta regionale di disporre, in questo caso, di risorse destinate a sostenere diversi comuni umbri nell'ambito dei propri piani di monitoraggio e superamento delle barriere architettoniche. I Peba sono strumenti che meritano di essere incentivati e sempre più adottati proprio perché sono in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici pubblici a vantaggio di tutti i cittadini". (ANSA).