Pagani stabilisce record mondiale di apnea per disabili

L'atleta ternano Fabrizio Pagani ha stabilito un nuovo record del mondo in apnea per disabili. E lo ha fatto nella "Solmine deep water area" di fronte a Scarlino, in provincia di Grosseto. Organizzato dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee), che ne dà notizia, il tentativo di primato mondiale è stato sugellato dai giudici internazionali della Cmas (Confederazione mondiale attività subacquee) che hanno certificato il nuovo record in apnea a mare: - 35 metri.

La Guardia costiera, la Croce rossa e lo Scarlino Diving Center hanno garantito la sicurezza in acqua in collaborazione con Sos Villaggi per bambini e l'Ambito Maremma Toscana Nord.

"Il mare non è come la piscina dove correnti e cambi di temperatura non esistono - ha detto Fabrizio Pagani - e, per questo le difficoltà sono moltiplicate. Vincere la superficie con un solo arto era la mia 'sfida delle sfide' perché salire sul gradino più alto del mondo in una specialità così difficile e impegnativa era tutto tranne che scontato. Scarlino mi resterà per sempre nel cuore perché è stato il palcoscenico dove i sogni hanno trovato concretezza, perché sono riuscito a dimostrare a me stesso e agli altri che le 'differenze' se pur evidenti sono unicamente uno 'stato mentale'. Ora arriverà un periodo di riposo e poi - come sempre - la voglia di tornare in acqua per provare a superare ancora una volta limiti solo immaginati".

