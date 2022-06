Inaugurato il riqualificato Palazzo delle Logge a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - E' stato inaugurato a Foligno il Palazzo delle Logge - sede dell'area governo del territorio del Comune - dopo l'intervento di riqualificazione.

I lavori - compiuti, in più fasi, a partire dal 2020 per concludersi nell'estate dello scorso anno - sono costati circa 90mila euro.

Le opere hanno interessato la pulizia e la ritinteggiatura esterna, l'illuminazione artistica, la riqualificazione interna, anche degli impianti, la sostituzione del parquet, l'arredo di alcuni uffici.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini - presenti il vicesindaco Riccardo Meloni e gli assessori Marco Cesaro e Michela Giuliani - ha tagliato il nastro per l'inaugurazione .

"Dal momento del nostro insediamento abbiamo subito pensato alla riqualificazione di questo luogo storico e importante - ha detto il sindaco - e abbiamo ritenuto doveroso restituirlo così alla città".

Successivamente è stata intitolata una sala ad Antonia Fratino, la dirigente dell'area governo del territorio morta prematuramente un anno fa, presenti i suoi familiari.

I locali sono stati benedetti da don Taras Maksymiv, vice parroco della cattedrale di San Feliciano e cappellano della comunità ucraina. La Pro Foligno ha poi curato una visita del Palazzo aperta alla cittadinanza. E' stata inoltre allestita una mostra fotografica sulla storia e sui lavori di riqualificazione dello storico immobile. (ANSA).