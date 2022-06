(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Simone Tomassini è il nuovo coordinatore di Confesercenti Perugia. Cinquantadue anni, imprenditore umbro, avrà il compito di rilanciare la presenza dell'associazione - si legge in un suo comunicato - nel capoluogo, "in una fase dove molte sono le ombre sul piccolo commercio ma dove si vedono anche segnali di ripresa oprattutto tra gli operatori che nel turismo trovano una parte importante della loro clientela".

"Molteplici sono le ragioni che mi hanno portato ad accettare la proposta del presidente Regionale Giuliano Granocchia. Tra queste certamente l'amore che nutro per la mia città che ha visto in questi decenni profonde trasformazioni che hanno profondamente cambiato il volto degli operatori commerciali" sottolinea Tomassini. "L'amore per Perugia - prosegue - non può non vedere nel nostro stupendo centro storico una realtà che necessita da parte di Confesercenti Perugia di una forte attenzione con un nuovo impegno da parte nostra nella ridefinizione e rilancio dell'associazione del centro storico.

Rilanceremo con un significativo investimento pubblicitario e un nuovo modello organizzativo la mostra mercato dell'antiquariato e del collezionismo che da più di dieci anni si tiene ogni fine mese in piazza Italia e nelle logge della Provincia. Finita l'emergenza questo appuntamento deve tornare ad essere una due giorni capace di attrarre visitatori e appassionare i turisti della città. Così come un impegno per le molte frazioni di Perugia, per quel vasto territorio, dove la presenza del commercio di prossimità rappresenta spesso un importante presidio capace di mantenere servizi e residenti. In quest'ottica ci auguriamo una decisiva svolta nella pianificazione di nuove medie e grandi superfici di vendita che hanno raggiunto una presenza fuori dimensione per la nostra città". (ANSA).