Meloni chiede ventilazione meccanica nelle scuole

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - "La Regione Umbria stanzi risorse adeguate per garantire a bambini e ragazzi lezioni in presenza e in sicurezza, avviando una fase di installazione di impianti di ventilazione meccanica nelle scuole, finalizzati al ricambio d'aria nelle aule": lo chiede la capogruppo regionale del Partito democratico, Simona Meloni, sollecitando l'avvio della discussione in merito al documento, "fermo in Commissione da sette mesi". A suo avviso "considerando l'avvio dell'estate e anche la risalita dei contagi, l'argomento torna ad essere fondamentale e urgente".

Meloni ricorda nel documento come "l'emergenza sanitaria ha avuto impatti notevoli su diversi ambiti della vita civile, sanitaria ed economica e le misure per far fronte al virus hanno colpito in modo particolare le scuole". "Questi infatti - aggiunge - sono gli unici ambienti ad elevato e prolungato affollamento che, almeno nella maggior parte dei casi, sono privi di impianti di ventilazione. Ad aggravare l'esposizione a problematiche di questo tipo ci sono anche il sovraffollamento e la scarsa aerazione degli ambienti, che aumentano le occasioni di esposizione degli studenti per via aerogena ad agenti patogeni provenienti da portatori sani o asintomatici o anche da portatori di malattie in fase di incubazione. Ecco dunque che, in questo quadro, la ventilazione meccanica è da considerarsi misura estremamente utile. L'apporto di aria esterna attraverso la ventilazione meccanica migliora la qualità dell'ambiente interno, con ricadute positive sulle condizioni igieniche e per la salute di studenti e personale scolastico. Anche i protocolli di sicurezza utilizzati per il cambio d'aria mediante la ventilazione forzata sono più efficaci di quelli con l'apertura delle finestre". (ANSA).