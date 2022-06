Ipotesi guasto freni metitrebbia causa incendio Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 28 GIU - Potrebbero essere legate ad un malfunzionamento dell'impianto frenante di una mietitrebbia le cause, colpose, del vasto incendio che si è verificato nei giorni scorsi a Narni. I carabinieri forestali hanno infatti individuato il presunto responsabile.

In base alla ricostruzione dei militari l'incendio una volta innescato si è propagato velocemente favorito dalle condizioni climatiche e metereologiche.

Al fine di evitare questi rischi, i carabinieri forestali invitano a fare particolare attenzione all'utilizzo dei macchinari all'aperto oltre all'accensione diretta di fuochi comunque vietata in questo periodo dell'anno.

Alla popolazione viene invece chiesto di segnalare prontamente alle forze dell'ordine ogni situazione di potenziale pericolo.

