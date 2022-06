Da Ministero fondi per efficentamento teatro Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 28 GIU - Il Comune di Narni ha ottenuto risorse per 250 mila euro dal ministero della Cultura per il progetto esecutivo di efficientamento energetico del teatro comunale Manini. A darne notizia è il sindaco Lorenzo Lucarelli, che sottolinea l'importanza del finanziamento.

Il progetto complessivo - riferisce Lucarelli attraverso una nota della Provincia di Terni -, è di 370mila euro, 120 mila dei quali coperti dal Comune, e prevede la sostituzione degli infissi vetrati sul lato verso piazza Marconi e Via Garibaldi, sostituzione dei ventilconvettori presenti in platea, lungo i corridoi dei tre palchi e nel loggione con sistemi di trattamento battericida e di sanificazione dell'aria. Prevista anche la sostituzione dell'unità di trattamento dell'aria esistente e modifica del sistema di trattamento aria, dai diffusori al sistema di ripresa con installazione di sistemi di sanificazione dell'aria trattata. In progetto anche l'installazione di sistemi di termoregolazione e controllo della temperatura interna. (ANSA).