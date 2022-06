Un grande parco in area CM - Centumbrie di Agello

(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 27 GIU - Un parco di circa 7 mila metri quadri con tre aree riqualificate, giardino pubblico e percorso verde sorgerà "a breve" nell'area adiacente all'azienda CM - Centumbrie di Agello, a Magione.

Il progetto e quanto già realizzato sono stati illustrati in una conferenza stampa con Silvia Burgizotti, assessore del Comune di Magione, Michele Cinaglia e la moglie Marilena Menicucci e i figli Miriam e Giovanni, titolari fondatori di CM - Centumbrie, e i collaboratori che lavorano alla realizzazione del parco-giardino e ai progetti di sostenibilità dell'azienda.

Questa, in tre anni e mezzo, è diventata - spiegano i promotori dell'iniziativa - una eccellenza nazionale nell'ambito dell'agroalimentare e dell'accoglienza (con frantoio, molino, bistrot e bar-pasticceria-panetteria).

Il progetto, firmato dagli architetti Gianmarco Balucani e Silvia Bazzanti e che prevede anche la riqualificazione di tutta l'area parcheggio e di ingresso, è stato voluto e finanziato dai fondatori dell'azienda, Michele Cinaglia e Marilena Menicucci, che dopo una vita vissuta fuori regione, hanno deciso di investire nella loro terra natia per dare vita ad una idea visionaria e performante di esperienza di eccellenza umbra.

Rientra nel più ampio progetto di riqualificazione urbana che la realtà di CM - Centumbrie, fin dall'inizio, sta portando avanti.

Il giardino pubblico si chiamerà Itaca e una targa all'ingresso riporterà alcuni versi del poeta greco Costantino Kavafis. Sarà - è stato spiegato - un'area verde libera con giochi per bambini, fontana pensata come postazione relax per godere del fresco e immergere anche i piedi nell'acqua e contemporaneamente progettata come intrattenimento per i bambini con giochi d'acqua. La fontana sarà realizzata con le pietre antiche della casa natia di Michele Cinaglia (fondatore del progetto) e dedicata ai due Giovanni, capostipiti delle due famiglie Cinaglia e Menicucci.

Ci sarà poi un sentiero lungo circa un chilometro e mezzo.

(ANSA).