Umbra Martinelli vince titolo italiano pesca in apnea

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 27 GIU - E' originaria di una regione senza mare come l'Umbria ma Tiziana Martinelli, quarantunenne di Città di Castello, ha conquistato in Sicilia, a Bonagia e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, il titolo di campionessa italiana assoluta di pesca in apnea. Lo ha fatto con una gara preparata e studiata nei minimi dettagli contro atlete avversarie di alto livello.

"Il mio assistente, Andrea Galeano è stato fondamentale" ha sottolineato Martinelli, in una nota diffusa dal Comune di Città di Castello. "Una grande soddisfazione personale - ha aggiunto -, un risultato sognato e sudato per tutte le difficoltà affrontate e superate nel migliore dei modi, un risultato che è la somma di tante energie positive. Grazie alla mia Città di Castello alla quale sono estremamente legata pur abitando ormai da anni nelle Marche per lavoro e nella quale ogni volta che torno mi alleno con piacere con il mio vecchio gruppo master in piscina. Il prossimo obiettivo ora è con la Nazionale Italiana per il Campionato euro-africano che si terrà a settembre in Tunisia a Biserta".

"Ormai Tiziana ci ha abituati piacevolmente a questi risultati straordinari ed il titolo italiano appena conquistato ne è la conferma concreta", il commento del sindaco tifernate, Luca Secondi e dell'assessore allo Sport, Riccardo Carletti. (ANSA).