Pizzorno lascia come Cfo e componente Cda Ast Terni

TERNI, 27 GIU - Mariano Adrian Pizzorno dal primo luglio lascerà il suo ruolo di Cfo e componente del Consiglio di amministrazione di Acciai speciali Terni. Secondo quanto reso noto dalla stessa azienda lo sostituirà Angelo Saracino, da anni direttore Amministrazione e finanza della stessa Acciaieria ternana.

Pizzorno ha guidato il processo di vendita di Ast al Gruppo Arvedi e ha accompagnato l'integrazione "con grande competenza e dedizione", si legge in una nota dell'Ast.

Il presidente del Gruppo Giovanni Arvedi e l'amministratore delegato, Mario Arvedi Caldonazzo ringraziano Pizzorno "per il lavoro profuso in questi mesi e gli augurano nuovi importanti traguardi professionali".

Pizzorno nel suo saluto "nel ringraziare per la collaborazione prestata, augura alla società e a tutti i suoi dipendenti ogni successo e di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati".

