One-Orvieto Notti Estate, tra cinema cultura musica e danza

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 27 GIU - Venticinque appuntamenti con il cinema, nove eventi di cultura, quattro occasioni di musica, due incontri con la danza, uno con il teatro e due date speciali per i bambini: è questa la proposta culturale dell'edizione 2022 di "One - Orvieto Notti d'Estate" la manifestazione giunta alla quarta edizione in programma dal 27 giugno al 22 agosto che si svolgerà nel Giardino dei Lettori della Nuova biblioteca pubblica "Luigi Fumi" e in altri significativi luoghi della città quali: Piazza del Duomo, la Necropoli Crocifisso del Tufo, il Teatro Mancinelli e la Sala del Carmine.

Intorno al tema "Stare insieme", spettacoli di musica, teatro, danza, incontri culturali ed appuntamenti dedicati ai bambini si connetteranno in un fitto calendario di appuntamenti.

E' iniziata intanto la prevendita online del primo eventoe che si svolgerà in Piazza Duomo la sera di venerdì 8 luglio con un ensemble di 50 elementi, tra coro, orchestra e solisti, che interpreterà La Buona Novella di Fabrizio De Andrè, concerto diretto dal Maestro Stefano Benini.

A conclusione della rassegna, martedì 20 settembre One ha in serbo anche un fuori programma con il professor Alessandro Barbero, che terrà una lezione di storia intitolata "Inventare i libri".

Il cinema è il filo conduttore della manifestazione One Orvieto Notti d'estate. Fra le proposte ci sarà una serata dedicata a Ugo Tognazzi.

Dal 30 luglio all'11 agosto alla Sala Expò del Palazzo del Popolo, inoltre, vi sarà una mostra dell'artista tedesca Friederike Tabea May. Il 24 settembre al Centro di aggregazione Giovanile Mr. Tamburino, ci sarà la masterclass del batterista jazz Giampaolo Ascolese.

Nel portare i saluti del Sindaco e Assessore al Turismo e alla Cultura, Roberta Tardani, assente alla conferenza stampa per sopraggiunti impegni, la responsabile dell'Ufficio Cultura del Comune, Carla Lodi ha sottolineato la "forte condivisione da parte dell'amministrazione comunale alla progettazione della quarra edizione di One, da cui il ringraziamento al personale della Biblioteca che partecipa alla progettazione e realizzazione di ben quattro incontri".

Tutti gli eventi in programma si possono consultare sul sito internet della manifestazione www.oneorvieto.it (ANSA).