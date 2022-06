In Umbria salgono ricoverati e attualmente positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - Salgono a 139, nove in più di domenica, i ricoverati Covid in Umbria, mentre restano stabili, due, i posti occupati nelle rianimazioni. In crescita anche gli attualmente positivi al virus, 11.505, 314 in più di domenica.

Emerge dai dati della Regione aggiornati al 27 giugno.

Nell'ultimo giorno sono emersi 515 nuovi positivi e 201 guariti, con nessuna nuova vittima.

I tamponi molecolari e i test antigenici eseguiti sono stati 1.287, con un tasso di positività che balza al 40 per cento, contro il 31,5 della scorsa settimana e il 22,2 di quella ancora precedente. (ANSA).