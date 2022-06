A Bastia Umbra sfiorati i 41 gradi

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - Superati i 40 gradi in Umbria. La città più calda della regione è stata Bastia Umbra, dove la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato nel pomeriggio di lunedì la temperatura di 40,7 gradi. Di poco superiore a quella rilevata a Petrignano d'Assisi.

E i 40 li ha sfiorati anche la città di Terni (39,1), mentre Perugia ha registrato 37,7 gradi.

L'ondata di calore sta interessando tutte le città umbre, da nord a sud della regione con temperature che oscillato tra i 32 e 38 gradi.

Per trovare un po' di refrigerio occorre salire sulle vette dell'Appennino, dove oggi, a Forca Canapine, il termometro non è andato oltre i 25 gradi. (ANSA).